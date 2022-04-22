У украинцев, вывезенных в Россию, отбирают паспорта, – Денисова

У украинских граждан, которых насильно вывозят в Россию, забирают паспорта. В то же время им выдают "документ" вроде миграционной справки, с которым эти люди дальше передвигаются по территории РФ.

Об этом в эфире "Настоящее время" рассказала Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, паспорта у украинцев забирают в фильтрационных лагерях, расположенных на оккупированных территориях (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Например, у нас есть семья, которую перевезли в Суздаль Владимирской области, все. А дальше им дают, когда до них дойдут какие-то службы, миграционную справку. И они с этой миграционной справкой дальше и ездят", – уточнила Уполномоченная ВРУ по правам человека.

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По словам Денисовой, украинская сторона работает над тем, чтобы с такими документами украинские граждане могли попасть на территорию Евросоюза, добавив, что "положительный опыт" уже есть.

"Нам эти волонтеры (в России. – Ред.) бросают список тех граждан Украины, которые хотят уехать. Мы проверяем этот список в наших миграционной и пограничной службах. И когда идет подтверждение, что это наши граждане, мы их передаем на пограничный пост в Нарви (Эстония. – Ред.) и нашему консулу. Это была последняя семья из семи человек, из них трое – дети, и они приехали (в Нарву. – Ред.), там их встретили, проверили их документы и пропустили их на территорию Эстонии. Там уже их встретил наш консул, украинское сообщество, и они там уже стали перемещаться", – рассказала омбудсмен.

По ее словам, всего на сегодняшний день в Россию с захваченных территорий вывезли более 878 тысяч украинцев.

Напомним: в районах Мариуполя, куда зашли оккупанты, проводится насильственная "эвакуация", но, по сути, депортация, поскольку местным жителям не дают выбора, то есть выбор один – "ехать в сторону России или смерть". Войска РФ врут мирным жителям, что Украина о них забыла, а уехать можно только в "ДНР" или Россию.

Россияне и сепаратисты отправляют жителей Мариуполя в "фильтрационные центры" в "ДНР", там у людей проверяют документы, записывают адрес прописки и спрашивают о родственниках и знакомых в России, мужчин отдельно раздевают по пояс, изучая, нет ли татуировок на теле.

На Западе озабочены работой таких "лагерей", поскольку в этих местах у людей отбирают документы, телефоны, личные вещи, разлучают семьи. А главное, им оставляют только один выбор – депортация в Россию или смерть.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 марта рашисты начали насильственно вывозить из Мариуполя в Россию около 15 тысяч мирных жителей. Речь идет о незаконной депортации украинцев из Левобережного района.