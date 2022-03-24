Оккупанты насильно вывозят тысячи жителей Мариуполя в Россию: у людей отбирают паспорта

В четверг, 24 марта, рашисты начали насильно вывозить из Мариуполя в Россию около 15 тысяч мирных жителей. Речь идет о незаконной депортации украинцев из Левобережного района.

Об этом сообщили в Telegram-канале Мариупольского городского совета. В посте говорится, что вражеские войска в ультимативной форме заставляют мариупольцев садиться в автобусы. Также известно, что оккупанты отбирают у людей паспорта и другие документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины.

Жителей Мариуполя сперва увозят в так называемые "фильтрационные лагеря", где решают, куда их отправить среди разных локаций в России. Из города уже насильно вывезли на территорию РФ около 6 тысяч человек.

Видео дня

Вадим Бойченко, мэр Мариуполя, такие преступные действия оккупантов сравнил с нацистскими со времен Второй мировой войны: "Вначале они (российские оккупанты – Ред.) блокируют мирный город, целенаправленно начинают убивать людей, а после насильно вывозят на свою территорию. Украина такое переживала только во времена Второй мировой войны. К сожалению, история повторяется. Только теперь вместо нацистов – рашисты. Сейчас мы формируем базу депортированных мариупольцев и будем работать над их возвращением в Украину".

Ранее OBOZREVATEL писал, что почти уничтоженный Мариуполь, взятый в окружение армией оккупантов, показали на видео с дрона и на фото со спутников Maxar. Обнародованные материалы раскрывают подлинный масштаб варварства российских войск, уничтожающих мирный город.

Видео из дрона обнародовали бойцы полка "Азов", защищающие город от вражеского нашествия. Они отметили, что, несмотря на страшный вид – город все еще жив.

Напомним, что в Мариуполе люди хоронят своих соседей и близких недалеко от многоэтажек, так как другие варианты невозможны из-за постоянных обстрелов. Украинцы установили над местами захоронений самодельные кресты и таблички. На некоторых написано не только имя, даты рождения и смерти, но и адрес погибшего человека.

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