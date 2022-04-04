"У нас несгибаемые люди!" Зеленский показал фото из разрушенных россиянами городов в Киевской области

Лилия Рагуцкая
Война в Украине 2022
3 минуты
'У нас несгибаемые люди!' Зеленский показал фото из разрушенных россиянами городов в Киевской области

Президент Украины Владимир Зеленский посетил разрушенные российскими оккупантами города Киевской области. Он собственными глазами увидел, что сделали рашисты с пристоличными Бучей, Ирпенем и Стоянкой.

Глава государства пообещал сделать все, чтобы как можно быстрее вернуть туда жизнь ради лучших в мире людей: украинцев. Фото из поездки Зеленский показал в своем Telegram-канале.

"Своими глазами увидел Бучу, Ирпень, Стоянку после оккупации. Сделаем все, чтобы как можно быстрее вернуть их к жизни", - заверил президент.

Президент Зеленский посетил освобожденные города Киевщины
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То, во что превратили их российские оккупанты, сложно описать словами
Рашисты уничтожали все, до чего дотягивались
Города практически полностью разрушены
Оккупанты целенаправленно истребляли украинцев
Еще недавно здесь кипела жизнь
Россия сеет смерть и разрушение везде, куда приходит
Оккупанты не жалели ни взрослых, ни детей
Это невозможно ни забыть, ни простить
Рашисты не давали людям уехать из оккупированных городов

Президент также присутствовал при доставке в разрушенные города гуманитарной помощи: люди здесь больше месяца голодали. Однако пережитый ужас их не сломил.

"У нас сильные, добрые и несгибаемые люди. Еще раз в этом убедился во время общения в центре предоставления гуманитарной помощи в Буче", - подчеркнул глава государства.

Люди рассказывают о том ужасе, который пережили
Они наконец-то дождались освобождения
Украинцы остаются несгибаемыми
Зеленский пообщался с бучанцами
Он заверил: государство сделает все, чтобы вернуть в изувеченные города жизнь

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский ответил, продолжит ли Украина переговоры с Россией после зверств оккупантов в Буче.

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