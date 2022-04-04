'У нас несгибаемые люди!' Зеленский показал фото из разрушенных россиянами городов в Киевской области

Президент Украины Владимир Зеленский посетил разрушенные российскими оккупантами города Киевской области. Он собственными глазами увидел, что сделали рашисты с пристоличными Бучей, Ирпенем и Стоянкой.

Глава государства пообещал сделать все, чтобы как можно быстрее вернуть туда жизнь ради лучших в мире людей: украинцев. Фото из поездки Зеленский показал в своем Telegram-канале.

"Своими глазами увидел Бучу, Ирпень, Стоянку после оккупации. Сделаем все, чтобы как можно быстрее вернуть их к жизни", - заверил президент.

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Президент также присутствовал при доставке в разрушенные города гуманитарной помощи: люди здесь больше месяца голодали. Однако пережитый ужас их не сломил.

"У нас сильные, добрые и несгибаемые люди. Еще раз в этом убедился во время общения в центре предоставления гуманитарной помощи в Буче", - подчеркнул глава государства.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский ответил, продолжит ли Украина переговоры с Россией после зверств оккупантов в Буче.

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