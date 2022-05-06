Турчак и Пушилин устроили вояж в оккупированный Херсон и нагло заявили, что 'Россия там навсегда'

Секретарь генерального совета путинской партии "Единая Россия" в сопровождении главаря ОРДО Дениса Пушилина устроил "турне" в оккупированный Херсон. Там представитель государства-агрессора нагло заявил, что "Россия здесь навсегда".

Видео с заявлением путинских прихлебателей, в котором они признают, что Россия пришла в Украину не "освобождать", а оккупировать, опубликовали в беларусском Telegram-канале NEXTA Live. Авторы канала прогнозируют, что Россия таки решилась проводить на Херсонщине фейковый "референдум" с целью легализации оккупации украинской земли.

"Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак по прибытию в Херсон заявил следующее: "Хотел еще раз, обращаясь к жителям Херсонской области, сказать о том, что Россия здесь навсегда . В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет", - сказано в сообщении.

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По мнению авторов канала, подобные наглые заявления представителей политикума государства-оккупанта могут свидетельствовать о намерениях России устроить фейковый "референдум" на временно оккупированной украинской Херсонщине с провозглашением плода больного воображения имперцев - так называемой "ХерНР".

По захваченному украинскому городу военные преступники Турчак и Пушилин передвигались в сопровождении гауляйтера оккупированной Херсонщины, бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо.

Напомним, предатель Сальдо перешел на сторону врага еще марте, и 29 апреля Офис генерального прокурора объявил ему о подозрении в государственной измене. Коллаборант будет отвечать перед законом за преступление, предусмотренное ч. 2. ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что РФ продолжает атаки на Одессу, Херсон и Мариуполь для получения контроля над доступом к Черному морю. Такие данные обнародовали в британском Минобороны со ссылкой на данные разведки.