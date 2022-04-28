СтопМедведчук: оккупанты в Херсоне назначили "губернатора" от РФ, OBOZREVATEL нашел бизнес его семьи в Житомирской области

Лидер партии "Наш край" в Херсоне Владимир Сальдо предал Украину – оккупанты назначили его "губернатором" Херсонской области. Политика еще в 2016-м подозревали в сотрудничестве с ФСБ РФ, однако тогда привлечь его к ответственности не удалось.

OBOZREVATEL в рамках кампании по охоте на российские бизнес-активы в Украине #СтопМедведчук обнаружил бизнес семьи Сальдо в Житомирской области. Его супруга Любовь владеет карьером по добыче камня. При этом директор этого предприятия заявил: о Сальдо знает, но никогда ее не видел. Управляет она только своим салоном красоты в Херсоне, другие же активы номинально на нее оформлены.

Садьдо несколько каденций занимал должность Херсонского городского головы, был нардепом от Партии регионов. В Херсоне он возглавил фракцию "Наш край". Что интересно, СНБО партию предателя "Блок Владимира Сальдо" запретил, а вот "Наш край" обошел вниманием.

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"Звездный час" для невзрачного городского головы произошел еще в 2016-м. Еще тогда СБУ передали прослушки разговоров Сальдо с женой "Любочкой". Из них следует, что политик уже тогда работал на ФСБ РФ.

"Любочка, привет. Я так осторожен со связью, потому что у меня появилась информация, что якобы из-за моих встреч в Крыму, с какими-то крымскими чиновниками, СБшники могут меня задержать сейчас, если я вернусь. Я поэтому еще денек-другой разберусь там, уточню, на самом ли деле это так, и потом вернусь", – рассказывал Сальдо своей жене еще семь лет назад.

Но вот за семь лет СБУ, к сожалению, доказательств сотрудничества сальдо с российскими силовиками не нашла. Теперь же он и не скрывает свою работу на врага. Сальдо назначили "губернатором" оккупированной Херсонской области. При этом избранный городской голова Херсона Игорь Колыхаев заявил, что остается в городе и отказался от сотрудничества с оккупационной "администрацией", поставленной российскими военными.

Фактически и областью, и самим Херсоном теперь руководят предатели, назначенные оккупантами. С первых дней полномасштабной войны Сальдо продвигал пропагандистские месседжи о том, что органы центральной власти Херсон бросили, а вот местная власть работает стабильно. К примеру, он писал на своей странице в Facebook:

"Говорю о том, что происходит на самом деле. Мэр на работе и замы тоже. Я был там с ними до-14 ти. А вот в ОДА никого нет. В общем местное самоуправление на своих рабочих местах с выдержкой выполняет свои задачи", – написал предатель.

Единственная цель таких сообщений: внушить жителям Херсона, что назначенный президентом глава облгосадминистрации их оставил, а вот местная власть якобы работает, как ни в чем не бывало. Здесь также стоит отметить, что именно в Херсонской области наибольшее количество сотрудников полиции и органов власти перешли на сторону оккупанта. Вероятно, многие из них, как и Сальдо, в течение многих лет работали на ФСБ РФ и ждали вторжения.

Любовь Сальдо владеет салоном красоты "Любава" в Херсоне, а также карьером по добычи камня в Житомирской области. Более того, она также числится собственницей ассоциации "Житомирский гранит".

OBOZREVATEL удалось связаться с руководителем ассоциации, которая принадлежит Сальдо, Алексеем Павлюченко. Он заявляет, что не был в курсе о том, что официально его ассоциацией владеет жена предателя. Также он отметил, что ей принадлежит карьер "Каштан".

"Каштан, это карьер. Да, есть у нас в ассоциации. Но сейчас добыча не производится. Вот как началась война и не работает...Будем предпринимать какие-то действия, нам коллаборанты не нужны", – сказал Павлюченко.

Мы также связались с директором карьера Игорем Колпаковым.

"Эту Сальдо никто никогда не видел. Ну да, лет 15 назад оформили на нее карьер. Но я никогда ее не видел, никто ее не знает. Она много лет назад написала доверенность, может быть еще в 2009-м. Ну слышал я, что муж ее был мэром Херсона. Но он какое к нам отношение имеет", – сказал Колпаков.

Также, судя по документам, которые есть в распоряжение OBOZREVATEL, на Любовь Сальдо оформлена адвокатская фирма в Одессе. Однако связаться с их представителями нам не удалось.

Предатели, которые решились на сотрудничество с оккупантами, есть практически в любой крупной партии, представленной в органах местной власти. Лидерами же стал закрытый СНБО "ОПЗЖ" и "Блок Владимира Сальдо".

Фактически, прикрываясь украинским флагом и получая финансирование из РФ, в Украине созревали целые группы политических диверсантов. С началом полномасштабного вторжения оказалось, что украинцы не поддерживают предателей. В Херсоне, под угрозой расстрелов, продолжают собираться на митинги украинцы.

Россияне оккупировали целую область, при этом запугивают население, внушают, что их "бросил Киев". И если в случае с Донецком и Луганском россияне хотя бы создавали видимость, что инициатива создания т.н. "республик" исходит от местного населения, то сейчас уже не скрывают свои планы: им нужно оккупировать территорию, чтобы получить сухопутный коридор в Крым.

К слову, сомнительной кажется также и позиция "Нашего края". Так. за несколько дней до начала полномасштабной войны лидер партии Сергей Шахов призывал предоставлять гуманитарную помощь на Донбассе, а не готовится к защите территории. В своем высказывании при этом политик использовал пропагандистские месседжи, которые после начала распространять российская пропаганда.

"8 лет горит Донбасс!" – начал свое выступление Шахов. Теперь же политик борется с повышением цен и тарифом на транспортировку газа, но при этом предпочитает не упоминать военные преступления России.

Мы продолжаем искать доли в украинских компаниях, принадлежащие выходцам из РФ, пророссийским коллаборантам из Украины или лицам, связанным с государством-агрессором.

Благодарим неравнодушных украинцев, которые откликнулись на наш призыв разыскивать активы "пятой колонны" Кремля в Украине и приглашаем вместе продолжать очищать нашу страну от любых следов России не только на фронте, но и в бизнесе.

Потому что зарабатывать на украинцах, которых Россия сейчас нещадно уничтожает, агенты влияния страны-агрессора не могут – и не будут.

Призываем всех граждан Украины, имеющих информацию об активах российской "пятой колонны", в частности, записанных на любовниц, водителей и других "фунтов", присылать ее в нашу редакцию. В идеале – с документами, фото или видео, если они есть.

Наш электронный адрес: [email protected]

Давайте покончим с кремлевской "пятой колонной" в Украине вместе!

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