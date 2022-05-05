РФ продолжает атаки на Одессу, Херсон и Мариуполь для получения контроля над доступом к Черному морю – британская разведка

Страна-агрессор Россия не оставляет попыток полностью блокировать Украине доступ к Черному моря. Для этого оккупанты наносят ракетные удары и продолжают обстрелы портовых городов Одесса, Херсон и Мариуполь.

Об этом говорится в сводке британской разведки относительно военной ситуации в Украине состоянием на вечер 4 мая. Она опубликована в Twitter Минобороны Британии.

"Продолжающиеся нападения на ключевые города, такие как Одесса, Херсон и Мариуполь, подчеркивают их желание полностью контролировать доступ к Черному морю", – говорится в материале.

Специалисты подчеркивают, что конечной целью РФ является обретение возможности контролировать морские пути сообщения Украины, что негативно скажется на нашей экономике.

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Также в британской разведке указывают: несмотря на то, что российские наземные операции сосредоточены на востоке, ракетные удары продолжаются по всей стране. Ими захватчики пытаются помешать усилиям украинцев по пополнению запасов.

"Поскольку российские операции захлебнулись, они продолжают атаковать невоенные цели, включая школы, больницы, жилые дома и транспортные узлы. Это указывает на готовность РФ поражать гражданскую инфраструктуру в попытке ослабить решимость Украины", – констатируют разведчики.

Напомним, что войска РФ всю ночь 4 мая обстреливали села Херсонской области, которые недавно освободили ВСУ. Это населенные пункты, граничащие с Криворожским районом Днепропетровщины.

Накануне оккупанты пошли в наземный штурм "Азовстали" в Мариуполе, однако украинские воины восстановили систему обороны. Ситуация на заводе, где находятся военные и прячутся гражданские, остается критической. При этом в РФ отметились новым циничным заявлением о городе, указав на якобы полный его захват оккупационной армией и "налаживание там мирной жизни".

Как сообщал OBOZREVATEL, первый заместитель главы Союза офицеров Украины Евгений Лупаков прокомментировал заход в Черном море армады военных кораблей РФ – около 20 единиц с крылатыми ракетами на бортах. Он подчеркнул, что ВСУ положат корабли Путина на дно, где уже лежит крейсер "Москва".