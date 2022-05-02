'Точно в цель': украинские защитники уничтожили вражеский танк, поднялся столб дыма. Видео

Украинские защитники нанесли российским оккупантам потери. Бойцы 59 ОМБр эффектно уничтожили вражеский танк.

Ликвидирован также экипаж российской бронетехники. Видео уничтожения танка вместе с оккупантами показали в Оперативном командовании "Юг" (чтобы его просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Бойцы 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, как всегда, постарались. Эффектно и эффективно! Точно в цель! В аду рады новому пополнению свинособак!" – прокомментировали уничтожение вражеской техники в ОК "Юг".

Видео дня

На видео, снятом с помощью беспилотника, видно, как украинские воины попадают прямо в едущий дорогой между полями танк РФ. В результате попадания техника вместе с боекомплектом и экипажем взрывается. А в воздух вздымается огромный столб огня и дыма.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Изюмом украинцы уничтожили готовую к наступлению российскую технику. А на Донбассе украинские воины-десантники ликвидировали группу спецназовцев из России.

Хорошие новости утром появились у Украины и на море: уничтожены два российских катера у острова Змеиный.

В целом Россия в войне против Украины потеряла 23,8 тыс. человек, уничтожено 1048 танков и 194 самолета.