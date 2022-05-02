Под Изюмом уничтожили готовую к наступлению российскую технику. Видео

Российские оккупанты в селе Сулиговка под Изюмом Харьковской области накопили огромное количество техники. Она должна была быть задействована в очередной волне наступления на украинском востоке.

Однако украинские воины сломали планы оккупантов – и разгромили рашистов. Об этом сообщил волонтер Роман Доник.

"Оккупанты проводили сосредоточение тяжелой техники в селе Сулиговка под Изюмом перед очередной волной наступления. На первом фото. Ну а дальше на видео работа "ОУВ Слобода" и последствия", - написал он, выложив в своем Telegram-канале фото и видео ударов ВСУ.

На фото видно, что в Сулиговке действительно было накоплено большое количество тяжелой техники РФ.

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Однако уже совсем скоро на месте танков и БТР останутся только горы металлолома и будет стоять густой дым.

Именно на Изюмском направлении враг в настоящее время несет наибольшие потери. Причем, громят защитники Украины не только позиции рашистов и рядовой состав, но и их командование.

Так, если верить советнику председателя ОПУ Алексею Арестовичу, только за последние 5 суток защитники Украины нанесли три удара по штабам российской армии. Потери враг понес огромные. Уничтожены сотни русских солдат, включая бойцов элитных подразделений, вероятно, они охраняли "кого-то важного", - рассказывал Арестович.

Напомним, к утру 2 мая Россия в войне против Украины потеряла 23,8 тыс. человек, уничтожено 1048 танков и 194 самолета.