Танк оккупантов обстрелял в упор жилой дом в Мариуполе. Видео

Российские фашисты продолжают равнять с землей украинский Мариуполь. Оккупанты расстреливают жилые дома в городе просто в упор из танков.

Об этом рассказали защитники полка "Азов" и опубликовали жуткое видео. Кадры наглядно демонстрируют преступления путинских нацистов.

На видео видно, как российский танк в упор стреляет по многоэтажке, которая и до того была почти полностью разрушена.

Азовцы рассказали, что никого из украинских сил обороны в этом доме не было. Однако в подвалах скрывались от российских фашистов 16 человек.

На следующий день после обстрела оккупанты вывели уцелевших людей из развалин разрушенного дома, всех поставили на колени, после чего погнали в неизвестном направлении, толкая и подгоняя пожилых и раненых жителей. Дальнейшая судьба этих людей неизвестна.

Видео дня

"На этом видео - наглядная демонстрация, почему гражданские жители Мариуполя, в том числе скрывающиеся на территории завода "Азовсталь", боятся выходить из подвалов и не верят оккупантам относительно возможности безопасной эвакуации из города", – говорится в сообщении "Азова".

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты вывозят тела погибших из Мариуполя грузовиками для гумпомощи в мобильный крематорий.