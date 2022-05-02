Оккупанты вывозят тела погибших в Мариуполе грузовиками для гумпомощи: авто направляются к крематорию

Российские оккупанты вывозят тысячи тел погибших мирных жителей из Мариуполя с помощью гуманитарных грузовиков. По предварительной информации, тела перенаправляются в Харцызск, где расположен мобильный крематорий.

Об этом сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. Отмечается, что для выявления этого факта власти города провели собственное расследование.

Так на видео с дрона, опубликованном Кремлем в рамках одного из пропагандистских сюжетов о восстановлении Мариуполя, было замечено скопление грузовиков, предназначенных для перевозки гуманитарной помощи. Но размещались они не в отведенном месте, а у завалов жилых домов.

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После проверки всех фактов власти окончательно убедились в правдивости своей гипотезы и заявили, как именно погибших вывозят из города. "Оговорим сразу – это не единичный случай, а реально массовый характер и отточенный механизм. Как ни дико это звучит – в грузовиках "гуманитарного груза". То есть, те же грузовики, что завозят "гуманитарные подачки" в Мариуполь на обратном пути загружаются телами загиб " – написал Андрющенко.

Он отметил, что в настоящее время точный маршрут перемещения автомобилей не установлен. Мэрия Мариуполя считает, что они курсируют в Харцызск, где находится мобильный крематорий РФ. Однако эта информация уточняется.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что из Мариуполя 1 мая эвакуировали первые 100 человек. Сегодня процесс спасения мирных жителей продолжился.