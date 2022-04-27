Стреляли под ноги, искали оружие в лифчиках и трусах: пенсионерка рассказала об издевательствах оккупантов

Пожилая украинка, с дочерью и внуками сбежавшая от российской оккупации, назвала военных РФ настоящими извергами. По ее словам, то, что они делают в Украине, не сравнимо даже с действиями фашистов во время Второй мировой войны.

Об издевательствах оккупантов, которые выискивали оружие под одеждой у женщин, она рассказала журналистам. Ее историю опубликовало "Радио Свобода" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы ищем оружие!" Где, в бюстгальтерах и трусах у бабы вы оружие ищете? Сволочи! Бандиты, натуральные бандиты. Фашисты такого не делали", – прокричала женщина, которую буквально трясло от воспоминаний о том, что ей пришлось пережить.

Видео дня

Дочь, обняв маму, отметила, что российские военные держали в оккупации их село около месяца. В начале не один день мимо населенного пункта проходили колонны вражеской техники – около 800 единиц, направлявшихся в сторону Николаева.

Затем, допустили женщины, украинские воины "дали чертов" захватчикам под областным центром. Те вернулись, взорвали мосты и взяли их населенный пункт в окружение.

"Они вот пришли... Еду берут, кто не понравился – пугают, под ноги стреляют", – плача, вспомнила бабушка.

Ее дочь добавила, что оккупанты, понапиваясь, разъезжали по селу на своих авто и запугивали людей, стреляя вверх. Из-за этого и постоянных бомбардировок семья решила бежать – степными дорогами в сторону Херсона.

"Через деревни мы убегали по степи. Внуку 9 лет и внучке 20-ть, они еще дети, а это моя дочь. Она говорила: "Мама, еще одна такая ночь – и я не переживу". Зять… В последнюю минуту вывез", – отметила бабушка.

Ее муж и зять остались дома. Она же, призналась, вынуждена была бежать, потому что зависимая от лекарств – они у семьи заканчиваются.

"Лекарство заканчивается, село оккупированное – не дают ни уехать, ни заехать. Есть нечего совершенно", – возмутилась женщина.

В Николаеве, куда они выбрались, тоже не все хорошо – отсутствует водоснабжение из-за перебитой трубы под Херсоном.

"Мы в однокомнатной квартире. Благодаря дождям собираем воду – сперва помоемся в ней, потом постираем, а дальше она пойдет на то, чтобы туалет смыть. В магазине покупаем воду, чтобы сварить суп горячий детям, поесть, напиться", – рассказала пожилая украинка .

Женщинам удалось выбраться из оккупации, но они переживают за земляков. Говорят, в селе есть интернат – дети-сироты с работниками заведения спрятались в подвале. Еды у них оставалось мало, поэтому неизвестно, что с ними будет дальше.

Украинки понимают, что юг страны стал одним из плацдармов, который пытается захватить Россия. Сейчас они, признаются, не знают, как и самим дальше жить.

"Если мне разобьют дом эти фашисты, "освободители"... Как я теперь, где должна жить, а?" – отчаянно спросила бабушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, солдаты путинской армии похвастались тем, как пытают украинских мужчин и женщин в плену. Оккупанты делают это не только на территории Украины, но и в РФ, куда насильственно вывозят украинцев "выбивать информацию".