Столтенберг заявил, что Россия перемещает свои войска в Украине, а не выводит их

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские войска перемещаются, а не отводятся. Россия пытается перегруппироваться и пополнить запасы.

Далее в планах РФ - усиление наступления на Донбассе. Заявление Столтенберга цитирует Sky News.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не выводит свои подразделения, как заявляла ранее, а совершает перегруппировку перед последующим усилением наступления на Донбассе.

"По данным нашей разведки, российские подразделения не отводятся, а перемещаются. Россия пытается перегруппироваться, пополнить запасы и усилить наступление в районе Донбасса", - заявил Столтенберг.

Видео дня

Также он подчеркнул, что нет оснований думать, что Кремль отказался от намерений захватить столицу Украины.

"В то же время Россия продолжает оказывать давление на Киев и другие города. Так что можно ожидать дополнительных наступательных действий, которые принесут еще больше страданий", - считает генсек НАТО.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что минобороны РФ подтвердило, что не отводит войска от Киева и Чернигова: проходит "полная перегруппировка"

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!