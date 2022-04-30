США начали подготовку украинских военных на базах в Германии, – Пентагон

Соединенные Штаты Америки совместно с Вооруженными силами Украины начали учения на военных объектах США в Германии. Главная задача состоит в обучении ВСУ пользоваться вооружением, которое Украине предоставили западные партнеры.

Германия является одним из трех государств, которые США используют для обучения украинцев за пределами страны. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, специалисты из США работают над артиллерийской подготовкой украинских военных, которую ВСУ уже прошли в других местах, а также включают в себя подготовку по радиолокационным системам и бронетехнике. Учение организовало командование армии США в Европе и Африке в координации с правительством Германии.

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Кирби также отметил, что основную часть обучения проведет Национальная гвардия Флориды, которая обучала украинцев до того, как в феврале перед российским вторжением была передислоцирована из Украины.

Напомним, палата представителей Конгресса США 28 апреля приняла историческое для Украины решение об осуществлении программы ленд-лиза для помощи нашей армии. Теперь Штаты смогут поставлять не только оружие, боеприпасы и технику, но и медикаменты, продукты и другие необходимые вещи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бундестаг подавляющим большинством голосов принял решение о поставках тяжелого вооружения в Украину. В ходе поименного голосования 586 депутатов одобрили соответствующий запрос производителей Ampel и Union.