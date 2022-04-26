США и союзники изменили цель, они хотят сокрушительного удара по России – CNN

США и их союзники поставили новую, более долгосрочную цель в войне в Украине. Они хотят настолько сокрушительного удара на поле боя по России, что она больше не сможет повторно атаковать соседние государства.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на источник в Совете национальной безопасности США. Как отмечается, новая цель Запада связана с тем, что вторжение России в Украину превратилось в изматывающую войну на истощение без какого-либо серьезного мирного соглашения.

Источник CNN рассказал, что это было наиболее четко донесено в понедельник 25 апреля, когда глава Пентагона Ллойд Остин после поездки в Киев сказал журналистам: "Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена до такой степени, что она не может делать то, что она уже сделала во время вторжения в Украину".

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Представитель Совета национальной безопасности добавил, что слова Остина согласуются с теми целями, которые США преследовали в течение нескольких месяцев, а именно "сделать это вторжение стратегическим провалом для РФ".

"Одна из наших целей состояла в том, чтобы ограничить способность России делать что-то подобное снова, как сказал министр Остин. Средства контроля, которые непосредственно нацелены на российскую оборонную промышленность, чтобы подорвать экономическую и военную способность России угрожать своим соседям и атаковать их", – сказал он.

"Мы хотим, чтобы Украина победила", – добавил источник.

CNN пишет, что теперь среди западных чиновников растет осознание, особенно после зверств оккупантов, что РФ должна "так сильно пострадать экономически и на поле боя, чтобы ее агрессия навсегда была остановлена".

В администрации Байдена оптимистически смотрят на эту цель, считая ее достижимой, сообщили источники CNN.

Так, военная помощь Украине может привести к серьезным ударам по РФ, которые ослабят ее военный потенциал в долгосрочной перспективе. Это принесет стратегическую пользу США, пишет издание.

Поставки вооружения Украине источники CNN называют "инвестицией в нейтрализацию российской армии и флота на следующие десять лет".

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