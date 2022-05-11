Среди жертв были дети: Денисова рассказала о зверствах российских оккупантов в Украине

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала о жестоких преступлениях оккупантов, которые они совершили на временно захваченных территориях Украины. По ее словам, войска РФ насиловали мирных граждан, даже несмотря на их пол и возраст.

Об этом сообщает корейский телеканал JTBC News, журналисты которого пообщались с омбудсменом. По ее словам, ежедневно на горячую линию звонят около 85 человек, которым требуется психологическая помощь из-за нападения солдат страны-агрессора.

"Некоторые жертвы говорили, что испытывают психологическую боль такой степени, что им трудно общаться. Женщины и девушки, забеременевшие из-за сексуальных преступлений, думают о том, как им жить дальше и можно ли им сделать аборт", – отметила чиновница.

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Одна из выживших рассказала, что ее 15-летнего брата изнасиловали и убили российские военные, а после сказали: украинцы должен знать, что это может произойти с каждым.

По словам Денисовой, она собирает и документирует огромное количество доказательств преступлений РФ – оккупанты, которые их совершили, будут наказаны, подчеркнула она.

Отметим, ранее омбудсмен сообщила, что особой жестокостью по отношению к мирным жителям отличились кадыровцы и оккупанты бурятской национальности. Именно они совершили большую часть кровавых преступлений в Киевской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Херсоне российские оккупанты планируют вооружить заключенных и отправить воевать против Украины. Таких людей в областном центре – более двух тысяч.