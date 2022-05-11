Денисова о преступлениях оккупантов в Буче: самыми жестокими были буряты и кадыровцы

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прокомментировала убийства мирных жителей в Буче. По ее словам, особой жестокостью отличились кадыровцы и оккупанты бурятской национальности.

Об это сообщает издание "Гордон". Омбудсмен подчеркнула, что именно они совершили большую часть кровавых преступлений в Киевской области.

"В Буче основная масса преступлений, расстрелов, изнасилований, пыток и жестокого обращения была как раз там, где стояли буряты и кадыровцы. Но и других достаточно. Высокие, со светлыми глазами, высокими голосами", – отметила она.

Денисова также добавила, что у российских пленных не много жалоб на содержание в Украине. По словам чиновницы, буряты приехали на войну в резиновых сапогах и просили сладости.

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"Буряты все невысокого роста, в резиновых сапогах. Когда спрашиваешь: "Какие у вас просьбы, вопросы?" – отвечают: "Сладенького хочется". Я говорю: "Сладенькое в РФ, а у нас тут другие вопросы". Спрашиваю: "Почему в резиновых сапогах?" Отвечают: "А как же? Мы ноги промочим на учениях", – рассказала Денисова.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Херсоне российские оккупанты планируют вооружить заключенных и отправить воевать против Украины. Таких людей в областном центре – более двух тысяч.

Также мы писали, что в Киевской области нашли 1187 тел мирных жителей, погибших от рук войск страны-агрессора. Более 200 человек считаются пропавшими без вести.