'Спи*дили у кого-то из своих': мародерство во 'второй армии' мира перешло на новый уровень. Аудиоперехват

Мародерство во "второй армии" мира перешло на новый уровень. Теперь оккупанты воруют сами у себя. К этому их принудили новые обстоятельства войны – украинские защитники не дают захватчикам продвинуться вперед и захватить какие-то населенные пункты. Поэтому они обворовывают тех, кого могут – своих же убитых и раненых.

Об этом свидетельствуют перехваченные СБУ телефонные разговоры захватчиков. В одном из них отец оккупанта просит его "прикопать" ему парочку автоматов и пистолетов (чтобы послушать аудиозапись доскролльте до конца страницы).

В телефонном разговоре захватчик хвастается отцу, что у них много оружия и боеприпасов, которые они "спи*дили у кого-то из своих". У своих же "двухсотых и трехсотых", объясняет он.

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"Тут есть спи*енный автоматик. Спи*дили у кого-то из своих. У нас оружие числится на каждом человеке. Есть оружие, которое принадлежало двухсотым и трехсотым. Оно остается у нас", – рассказывает оккупант.

Как видно из аудиозаписи, наибольшей популярностью среди мародеров-оккупантов пользуются приборы ночного видения и тепловизоры. Эти приборы дорогостоящие, однако их достаточно легко вывезти, прикрепив на крышке БТРа.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали, как российские оккупанты занимались мародерством в Ирпене.