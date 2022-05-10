Отдельный отряд специального назначения "Азов" требует срочной эвакуации украинских военных из окруженного российскими оккупационными войсками и почти полностью разрушенного Мариуполя. Там тоже показали страшные кадры того, как выживают наши защитники.

Об этом сообщила пресс-служба "Азова". Отмечается, что весь цивилизованный мир должен видеть условия, в которых находятся раненые, искалеченные защитники Мариуполя и действовать.

В частности, они находятся в полной антисанитарии. У многих военных есть открытые раны, перевязанные не стерильными остатками бинтов, необходимых медикаментов нет. Наши бойцы не имеют даже питания.

Защитники Украины призывают ООН и Красный Крест показать свою гуманность и подтвердить основные принципы, на которых они были созданы, спасая раненых людей, которые уже не являются комбатантами.

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Военнослужащие, запечатленные на фото, и еще сотни на заводе "Азовсталь" ценой собственного здоровья защищали Украину и весь цивилизованный мир.

"Неужели теперь Украина и мировое сообщество не способны защитить и позаботиться о них? Мы требуем немедленной эвакуации раненых военнослужащих в контролируемые Украиной территории, где им предоставят помощь и обеспечат надлежащий уход", - подчеркнули в "Азове".

Ранее в сети запустили онлайн-петицию с требованием спасти оцепленный российскими оккупационными войсками и почти полностью разрушенный Мариуполь. Мэрия города призвала ее поддержать.

Сейчас ее уже подписали более 1 млн человек. Поддержать петицию можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что украинские защитники в окруженном российскими оккупантами Мариуполе продолжают посылать сигналы о готовности выйти из города, если для этого будут созданы условия. И.о. командира 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский с позывным "Волыном " призвал применить процедуру extraction для "Азовстали".

По состоянию на утро 10 мая в Мариуполе на "Азовстали" остается еще более 100 гражданских лиц. Но российские оккупанты продолжают обстреливать металлургический комбинат.

Напомним, 8 мая из Мариуполя, в том числе из "Азовстали", удалось эвакуировать на 10 автобусах еще 173 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 мая оккупанты решили взорвать мост, которым проходила эвакуация из "Азовстали". Таким образом они пытаются перекрыть для наших защитников возможность выхода.