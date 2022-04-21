'Ситуация перешла критическую черту, у нас остались часы': командир морпехов призвал мир спасти Мариуполь

Защитники украинского Мариуполя, уже два месяца в полной блокаде держащие оборону против значительно превышающей их по численности группировки российских оккупантов, снова просят мир о спасении гражданских граждан и раненых военных с территории комбината "Азовсталь". Там, под бомбами и непрерывными обстрелами, остаются сотни мирных жителей, более 500 раненых военных и украинские защитники, которые продолжают держать оборону.

Украинские морпехи в Мариуполе призывают мир спасти сотни жизней и начать организацию экстракции или "зеленых коридоров" для вывода мирных жителей и раненых воинов. Об этом заявил команды 36 ОБМП Сергей Волынский в комментарии "Схемам".

Комбриг с позывным "Волына" находится в окружении на территории "Азовстали". По его словам, там остаются сотни мирных жителей, в том числе женщин и детей, а также более 500 раненых защитников города. Также на комбинате в окружении находятся военнослужащие ВСУ и Нацгвардии, а также других украинских силовых структур, защищающих Мариуполь.

Видео дня

"Волына" рассказал, что "Азовсталь" оккупанты массированно обстреливают - даже тогда, когда декларируют "режим полной тишины для обеспечения гуманитарных коридоров". Обстрелы с использованием артиллерии и фугасных авиабомб ФАБ-3000 длятся по 7-10 часов в сутки. Также комбинат штурмуют группы оккупантов по 100 человек с поддержкой БТРов и танков.

Командир морпехов призвал мир спасти людей в Мариуполе.

"Это работа дипломатов, это работа господина президента, это работа международного сообщества. Нужно кричать! Просто словами поддержки и глубокими вздохами ситуацию уже не спасти. Она перешла критическую границу. Должно быть всем стыдно, начиная от Байдена, призывающего мир к демократии и человечности, и до последнего политика, который ложится спать в теплую, чистую постель, который в изобилии ест и пьет воду – за то, что здесь дети находятся более 50 суток при полной изоляции", – заявил Волынский.

Будет ли для этого обеспечена эвакуация через "зеленые коридоры", или процедура экстракции, которая предусматривает вывод людей в безопасную зону на территорию третьих стран - не столь важно, говорит защитник Мариуполя.

"Мы надеемся, что мировые лидеры и дипломаты всего мира все же услышат нас и найдут правильную платформу, найдут пути решения ситуации. Для нас, возможно, остались часы, о днях, пожалуй, уже и речь не идет", – сообщил он.

Украинским воинам в Мариуполе приходится противостоять врагу, что значительно превосходит их и по численности, и по оснащению.

"Противник имеет в десятки раз большую по численность группировку, полностью контролирует небо, бомбит нас бомбами, например такими, как ФАБ-3000. Остаются воронки там по 20 метров в глубину в земле. Постоянно используется артиллерия разных калибров, в том числе ракеты, в том числе числе артиллерия, базирующаяся на море", – сообщил комбриг морпехов.

И, в отличие от украинских воинов и мирных жителей, ставших заложниками оккупационной армии, у захватчиков есть и подвоз провизии и лекарств, и пополнение боекомплекта.

"Более полутысячи раненых военнослужащих, на территории находятся сотни гражданских лиц, среди них дети и женщины. Еды нет, воды нет, медикаментов нет… В подвальных и полуподвальных помещениях из-за сырости не заживают раны, ребята гниют… Такая ситуация", – наметил катастрофическое положение людей на "Азовстали " Волынский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты практически полностью уничтожили завод "Азовсталь" в Мариуполе: под завалами остаются много людей.

Российские оккупанты также объявили о начале штурма комбината, однако Путин приказал им отменить штурм промзоны, сославшись на то, что ему вдруг стали важны "жизнь русских солдат". В Кремле заявили о начале полной блокады "Азовстали".

За рубежом такой неожиданный "припадок гуманности" у Путина объяснили тремя возможными причинами.