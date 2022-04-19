Оккупанты практически полностью уничтожили завод 'Азовсталь' в Мариуполе: под завалами много людей

Защитники Мариуполя заявляют, что российские оккупанты практически уничтожили завод "Азовсталь". На него рашисты уже несколько дней подряд сбрасывают сверхмощные бомбы.

По словам заместителя командира полка "Азов" "Калины", под развалинами разбомбленного завода остаются много людей. Об этом он сказал в комментарии "Радио Свобода".

Святослав Паламарь с псевдо "Калина" рассказал изданию, что в результате российских бомбардировок огромный завод в Мариуполе "разбомблен и уничтожен практически полностью".

Он подтвердил, что военные преступники путинской армии сбрасывают на предприятие, где нашли убежище сотни людей, "сверхмощные бомбы".

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Также "Калина" отметил, что под завалами разрушенного завода остается "очень много людей".

"Мы будем воевать, мы будем использовать каждый оставшийся у нас патрон, но мы призываем родину спасти гражданских, раненых и забрать тела", – подчеркнул Паламарь.

Ранее стало известно, что оккупанты сбросили мощную бомбу на больницу в районе "Азовстали". Бизнесмен и политик Сергей Тарута, который сообщил об этом первым, отметил, что там под руинами могут оставаться около 300 человек. В Мариупольском горсовете эту информацию опровергли и заверили: людей в больнице уже давно не было.