Украина не получала новые самолеты: официальное заявление ВСУ

Украинское государство не получало от западных партнеров самолетов, которые могло бы задействовать в войне против российских захватчиков. На вооружение наших Вооруженных сил такой техники не поступало.

В частности, от США, как ранее сообщали в СМИ со ссылкой на Пентагон. Официальное заявление опубликовала служба по связям с общественностью Командования Воздушных сил ВСУ в Telegram-канале.

В то же время отмечается, что при содействии американского правительства Воздушные силы Вооруженных сил Украины получили запчасти и комплектующие к самолетам.

"Для восстановления и ремонта парка летательных аппаратов, которые находятся на вооружении авиации Воздушных сил, что позволит поставить в строй более техники", – подчеркнули в Командовании.

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Напомним: накануне издания CNN со ссылкой на слова спикера Пентагона Джона Кирби написало, что в Украину была доставлена партия военной помощи в виде истребителей и запасных частей для самолетов.

По его словам, ее предоставили союзнические государства, но США в этот список не вошли. Он добавил, что американское оборонное ведомство тоже одобрило поставки очередной помощи, но не стал вдаваться в конкретику этого пакета.

Ранее отмечалось, что некоторые союзники Украины в войне против РФ готовы начать помогать ВСУ переходить от оружия советских времен к более современному, натовского образца. Партнеры рассматривали такую возможность с учетом перспективы, что боевые действия затянутся на месяцы или даже годы. В то же время государства в значительной степени воздерживаются от поставок подобного вооружения, чтобы не учить украинские войска его использованию – то есть не "встревать в конфликт", последствиями от чего Россия угрожает НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, пилот украинского истребителя с позывным "Джус" в своем видеообращении к международным партнерам заявил, что для победы над оккупантами Украине нужны новые самолеты. Он подчеркнул, что у россиян есть преимущество в воздухе.