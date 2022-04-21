'Сережки, колечко нашел, раз, в карман спрятал': жена оккупанта рассказала ему, как 'правильно' мародерить. Видео

Жена военнослужащего путинской армии, который приехал в Украину убивать ее жителей и мародерить, рассказала ему, как правильно обчищать квартиры украинцев. Она отметила, что нужно "сережки или колечки аккуратно прятать в карман".

Об этом сказало известно из перехваченного разговора оккупанта с женой. Аудио опубликовали в сети в четверг, 21 апреля. Он также рассказал супруге , что воровал в Украине старинные иконы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

– Икона красивая, да?

– А что за ангел хранитель?

– Не знаю, не написано, просто ангел-хранитель, ну она лежала, я ее взял.. Там много было, где-то разбитые, где-то на улице, ну все ж не соберешь. Подняли, которые просто валялись. Знаешь, какие мы видели там? Которым уже, наверное, лет по 100-150. Такие, как я в церковь дарил, большие. Ну куда ее денешь? Еще за нее что-нибудь будет..

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– А чего ты не взял?

– Да блин, ну поедем еще возьму, это же икона, тут в принципе ничего такого. Ну просто у нас времени было мало, и тащить тоже надо...Но мы загружались дерьмом другим.

Со своей стороны женщина рассказала мужу-мародеру, что супруги ее подруг воровали в Украине вино, и посоветовала оккупанту прятать в карманы драгоценности.

– С Анькой гуляли, она говорит, что их мужики где-то нашли подвал, а там вино 73-его года разлива..Ну они набрали бутылок и вечером выпили сушняком.

– Насть, ты знаешь, сколько тут всего? Тут если пройтись по этим квартирам, которые служебные, так там пи**ец всего есть, там и шубы, ну нах*р мне это надо.. Я не могу так.

– Та ну зачем, конечно.. Нет, ну вот колечко или сережки нашел, так в карман спрятал аккуратно..

– Что нашел?

– Сережки, колечко какое-то..

Как сообщал OBOZREVATEL, солдат российской армии в разговоре с женой похвастался, что своровал в Украине булочки, энергетики и алкогольные напитки. Герой очередного перехваченного разговора признался, что прятал все награбленной в машине.