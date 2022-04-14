Оккупант похвастался, что ворует в Украине алкоголь и энергетики. Аудиоперехват СБУ

Солдат оккупационной путинской армии в разговоре с женой похвастался, что своровал в Украине булочки, энергетики и алкогольные напитки. Герой очередного перехваченного разговора признался, что прятал все награбленной в машине.

Аудио опубликовал пресс-центр Службы безопасности Украины в среду, 13 апреля на Youtube-канале. Оккупант рассказал, что таким был результат первых дней боев в Запорожской области (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Мы на заправку заезжаем, а там нет никого, короче. И там еда, напитки всякие.. Как начали все себе забирать, булочки, напитки-энергетики, ящиками запихал все в машину…", – сказал российский мародер.

Видео дня

При этом его жена очень возмутилась. Однако не тем, что ее муж поехал в Украину убивать людей и воровать еду, а тем, что он пил вредный для здоровья энергетик.

"Серьезно? Ты пил энергетики? Я тебя прибью! Чтоб не пил вообще энергетики", – сказала она.

После этого оккупант продолжил свой "героический" рассказ о кражах в украинском городе.

"Там комната одна была под замком, мы замок сломали, заходим, а там целый склад пива, водки, напитков всяких там, полностью склад забитый. Я давай все тоже в машину к себе вжух-вжух-вжух. Короче, грабанули их нефигово!" – сказал российский захватчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области российские оккупанты оставили после себя в квартире местных жителей кучи мусора. При этом солдаты страны-агрессора вместо посуды использовали казанок для приготовления собачьей еды и пили ворованный алкоголь.