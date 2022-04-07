'Сердца живых всегда будут болеть': художники создали трогательное видео об украинцах, жизни которых забрала война

Художники создали трогательное видео, посвященное украинцам, которые погибли из-за развязанной Россией войны. На фоне уничтоженных домов показаны фрагменты мирной довоенной жизни наших граждан.

Аниматоры подчеркнули, что для тысяч украинцев "завтра" уже никогда не наступит. Видео было опубликовано в Telegram-канале "Риа Мелитополь" (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Создатели видео использовали кадры из разрушенных российскими оккупантами городов. Художники показали уничтоженные дома, церкви, мосты и сожженные улицы. На фоне этих кадров показана мирная жизнь украинцев, будущее которых забрал "русский мир".

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"Сердца живых всегда буду болеть за тысячи невинно убитых душ", – говорится в завершении видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает признание преступных действий России геноцидом украинского народа. Также документ призывает международных партнеров содействовать расследованию преступлений РФ на территории нашей страны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к миру и народу страны-агрессора России с призывом остановить войну в Украине. Он подчеркнул: у нацизма, у массовых убийств, у россиян, которые не будут требовать вывода войск РФ из Украины, нет будущего.