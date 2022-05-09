Селезнев: спасти героев с 'Азовстали' можно при двух условиях. Интервью

На сегодняшний день у Вооруженных сил Украины нет никакой военно-технической возможности освободить украинских защитников, находящихся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Прежде всего потому, что анонсированная масштабная военная поддержка союзников нашей страны еще не дошла до места назначения.

Само по себе сооружение "Азовстали" позволяет держать оборону, в том числе в ситуации ракетно-бомбовых ударов, поскольку оно способно выдержать даже удары ядерных ракет. Украинцам необходимо продержаться. Единственный вопрос – наличие необходимых для жизни и обороны ресурсов. Их спасение возможно при двух условиях.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

Видео дня

– По вашим оценкам, есть хотя бы теоретическая возможность спасти наших военных, которые сейчас находятся на "Азовстали"?

– Военно-технической возможности нет от слова совсем. Потому что современное состояние Вооруженных сил Украины не позволяет проводить такого уровня рейдовые операции по ряду причин. У нас не закрыто на достаточно надежном уровне небо над этим регионом – юг Запорожской и Донецкой областей.

Поэтому даже бронированные подразделения не смогут пробиться сквозь хорошо укрепленные опорные пункты врага на маршруте в сторону заблокированного Мариуполя. Подразделения, которые могут спешить на помощь нашим защитникам на "Азовстали", просто попадут под артиллерийский обстрел российских оккупантов и будут уничтожены вражеской авиацией.

Аэродромы российской авиации расположены критично близко – на территории Ростовской области и временно оккупированного Крыма. Без вариантов.

Может помочь только политико-дипломатический путь. Но вы видите – президент Украины делает все возможное, дабы привлечь всех ключевых лидеров мира к разрешению вопроса, но Путин уперся и ни в какую не идет ни на какие соглашения.

Судя по гуманитарной акции, которую сейчас организовывает Красный Крест совместно с ООН, понятно, что посредническую роль там играет и Турция. Ее персонал в голубых касках проводит эвакуацию гражданских лиц с территории "Азовстали".

Более 500 человек было эвакуировано. Сколько еще находится в подземельях, никто не знает. Крайняя цифра, которую я слышал – порядка 700 раненых украинских военнослужащих.

– Вы могли бы рассказать о самом комплексе "Азовсталь" и об особенности обороны в нем? Насколько возможно держать там оборону при условии, что враг уже проник внутрь?

– Что такое "Азовсталь"? Это огромный промышленный комплекс площадью порядка 13 кв. км. Но в связи с тем, что россияне сейчас активно используют авиацию, в том числе стратегическую для нанесения ракетно-бомбовых ударов по территории "Азовстали", под прикрытием авиации и артиллерии, в частности и артиллерии, работающей с кораблей, которые зашли в бухты, граничащие с "Азовсталью", у украинских защитников шансов мало.

Идет постоянное огневое воздействие. Наши защитники просто головы поднять не могут. А под прикрытием артиллерии заходит вражеская пехота, имеющая в достаточном количестве и стрелковое оружие, и гранатометы, и минометы. Силы очень неравны.

– Но ведь на помощь украинской армии уже подходит серьезное вооружение.

– "Подходит" и "пришло" – это немного разные категории. Мы видим много заявлений, много обещаний, но когда эти обещания будут трансформированы в наличие и в боевую работу этой техники и вооружений, тогда можно будет о чем-то говорить.

Пока что анонсы, ожидания не реализовались в достаточных объемах, чтобы можно было говорить о переломе в войне. Западного оружия пока еще крайне мало.

Да, безусловно, на аэродромы европейских стран прилетают десятки самолетов с военной помощью для Украины, оттуда выгружается и артиллерия, и бронетехника, и боеприпасы. Но вопрос в логистике – доставить это на передний край и подготовить экипажи орудий и бронетехники из числа украинских воинов.

– Какое вооружение сегодня необходимо Вооруженным силам Украины, чтобы отбить "Азовсталь" и освободить Мариуполь?

– Две позиции. Первая – дальнобойная артиллерия калибра 150 мм и более. Знаменитые американские системы М777 вполне подходят для выполнения этой задачи. В совокупности с ними должна работать беспилотная авиация – глаза и уши артиллеристов, с помощью которых они смогут наблюдать ситуацию на поле боя, чтобы наносить артиллерийские удары как можно точнее.

Второе – чтобы закрыть небо, нам нужны истребители. Буквально в эти минуты (6 мая. – Ред.) над островом Змеиный кружат российские самолеты, прикрывая территорию, где якобы получил повреждения фрегат Черноморского флота Российской Федерации. Были бы у нас в достаточном количестве современные истребители, отработала бы наша авиация – и самолеты оккупантов были бы уничтожены. Пока такой технической возможности у нас нет.

Обещания наших западных партнеров о том, что они могут предоставить самолеты, которые находятся в странах-членах НАТО, пока остались обещаниями. Пока к нам на вооружение они не поступили.

– Может быть, нашим защитникам на "Азовстали" просто нужно еще немного подождать, продержаться хотя бы неделю…

– Там реальные возможности держаться есть, потому что укрепления бомбоубежища строились из расчета на прямое попадание ядерных ракет. Возможности очень большие.

Но вопрос в наличии ресурсов – продукты питания, вода, электроэнергия, воздух в подземелье. Плюс наличие боеприпасов для того, чтобы отбивать атаки противника хотя бы на тактическом уровне. В противном случае они окажутся захлопнутыми в бетонной коробке на огромной глубине без возможности противодействовать российским оккупантам.

– СМИ сообщили, что в Черном море был подбит российский фрегат "Адмирал Макаров", предварительно украинской ракетой "Нептун". Какую роль этот корабль играет в ЧФ РФ?

– После того, как украинские ракетчики уничтожили ракетный гвардейский крейсер "Москва", на роль флагманского корабля был назначен "Адмирал Макаров". По определенным параметрам он является одним из самых современных кораблей ЧФ, несет на своем борту восемь ракет класса "Калибр" – это высокоточное оружие, которое РФ сейчас активно применяет при ведении огня по объектам гражданской и военной инфраструктуры нашей страны.

Это современный корабль, который встал в строй ЧФ после событий 2014 года, – один из новейших кораблей, которые есть в ЧФ.

Это хорошая история. Украинские ракетчики в очередной раз подтвердили свой класс. Я не знаю, какова степень повреждений, но искренне надеюсь, что наши ребята отработали настолько хорошо, что корабль, если и не затонет, то, по крайней мере, будет поврежден критично и в ближайшей перспективе не будет принимать участия в боевых действиях против Украины.