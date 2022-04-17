'Сдача Мариуполя невозможна': журналист обнародовал детали разговора с защитником города

Защитники Мариуполя не намерены выполнять ультиматум российских оккупантов и сдаваться в обмен на спасение своих жизней. Украинские воины считают, что после зверств рашистов в Мариуполе и Буче ни о какой сдаче не может быть и речи.

Защитники Мариуполя считают, что то, что они продержались так долго, дало шанс выжить многим другим городам. Об этом, ссылаясь на разговор с одним из бойцов, обороняющих разрушенный рашистами город на Азовском побережье, сообщил журналист издания The Time Саймон Шустер.

Россия выдвинула защитникам Мариуполя очередной ультиматум. Оккупанты требуют у украинских воинов сложить оружие и покинуть территорию завода "Азовсталь", где защитники города держатся из последних сил. Но украинские герои не намерены выполнять требования российских военных преступников.

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"Я на связи с одним из последних защитников Мариуполя. Он ранен. После резни в Буче, по его словам, "сдача невозможна". Он чувствует, что их отряд выполнил свою миссию. Они связали так много русской огневой мощи, что это дало другим городам шанс выжить", - написал Саймон Шустер.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские воины продолжают держать оборону в заблокированном с 1 марта и нещадно уничтожаемом рашистами Мариуполе. По словам заместителя командира полка "Азов", их становится все меньше, но они вгрызаются в бетон и продолжают бить врага.