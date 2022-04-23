Счет может идти на тысячи: в России солдаты отказываются воевать против Украины, судить их не могут по одной причине – СМИ

В России нарастает число военнослужащих и нацгвардейцев, которые наотрез отказываются участвовать в войне против Украины. Точное число таких "мятежников" достоверно неизвестно, но по некоторым источникам, оно давно перешло с сотен на тысячи.

Об этом сообщает издание "Медиазона", объявленное в РФ иноагентом. Поскольку на территории России не введено военное положение, отправить "отказников" под трибунал невозможно, поэтому на них давят уговорами, подкупами и угрозами.

По словам одного из подчиненных военного командования, отказавшегося идти на так называемую спецоперацию, ему пришлось столкнуться с унижением и оскорблениями. Например, тот самый командир, который еще недавно хвалил его за смелость, публично обзывал "подлецом", "трусливым существом", "козлиной", "сволочью" и "тварью".

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"Я считаю, что военный это тот, кто должен охранять свою страну — именно страну, а не правительство. С Украиной это какая-то бесполезная трата личного состава, денег, куча покалеченных жизней. Я глубоко убежден, что получить звание "ветерана спецоперации" – это клеймо позора и вверх унижения", – рассказал собеседник журналистов, инженер одной из сибирских частей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что военнослужащие РФ жалуются своим женам и матерям, что получают недостаточно высокое жалованье, чтобы рисковать своими жизнями на войне с украинцами.