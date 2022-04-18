Оккупанты жалуются, что им мало платят, некоторые не хотят воевать: "взбунтовавшихся" арестовали. Перехват разговора

Российские военнослужащие, которые с войной пришли в Украину, а также их жены жалуются на недостаточную оплату службы. Некоторые из-за этого отказываются воевать.

Об этом шла речь в очередном разговоре оккупанта с супругой, перехват которого опубликован в Youtube советника министра внутренних дел Антона Геращенко. Женщина рассказала, что получила недостаточную сумму денег (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"– Девченки возмущаются, что мало заплатили.

– Я говорю, хоть бы домой вернулись х*й бы с этими деньгами, они бл*дь за деньги переживают.

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– Этих говорят несколько человек арестовали. 9 человек, это как зачинщиков, не знаю. С построения Эльфат говорит увезли, там в основном старшие сержанты. Эти пока ходят. А дох*я же съебались, хоть кто-то в часть приехал, понимаешь, а кто-то же, как мыши, по домам попрятались".

Напомним, что значительный резонанс и возмущение украинцев вызвали у другие перехваты разговоров оккупантов. В частности, одному из них жена разрешила насиловать украинских женщин. Единственное поставленное условие – чтобы она сама об этом не узнала. Несмотря на страшные вещи, которые обсуждают супруги, разговор ведется в веселом и даже шутливом тоне.

После этого украинские журналисты разыскали "героев" перехваченного СБУ разговора, в котором россиянка советовала своему мужу-оккупанту насиловать украинских женщин. Оба – выходцы из Орловской области Российской Федерации, несколько лет назад перебравшиеся жить в оккупированный Россией украинский Крым.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжают мародерить в домах украинцев на захваченных территориях. Выгребают все и звонят по телефону родственникам в Россию, чтобы проконсультироваться, что еще украсть.