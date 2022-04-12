СБУ задержала агента российских спецслужб, успевшего сделать в Украине "карьеру"

Контрразведка Службы безопасности задержала агента российских спецслужб, который умудрился сделать в Украине серьезную карьеру. Он работал в администрации бывшего президента и других государственных структурах.

Об этом СБУ пишет в Telegram-канале, опубликовав видео допроса задержанного. С 2014 года он работал на главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ, завербован был после того, как сбежал с Донецкой области в Белрогод.

"Российские кураторы выбрали ему псевдоним "Регин" и поставили задачу – получить секретную информацию государственного уровня. Для этого даже помогали делать карьеру в украинских органах власти. В частности, агент работал в суде, впоследствии в одном из департаментов администрации бывшего президента, а затем служил в армии. Он также собирал компрометирующие данные о разных чиновниках. А с началом широкомасштабного вторжения в Украину – информацию о силовиках, оружии и военной технике", – рассказали в СБУ.

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Сотрудники Харьковского управления СБУ перехватили канал связи российского агента и, установив его местонахождение, задержали в Донецкой области. Теперь ему грозит пожизненное тюремное заключение.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Служба безопасности Украины задержала в Киеве "эксперта по энергетическим вопросам", сотрудничавшему с российским пропагандистским информагентством "Россия сегодня".