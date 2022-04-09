СБУ задержала телеэксперта, занимавшегося кремлевской пропагандой: СМИ узнали вероятное имя

Служба безопасности Украины задержала в Киеве "эксперта по энергетическим вопросам", сотрудничавшему с российским пропагандистским информагентством "Россия сегодня". Им оказался якобы Дмитрий Марунич.

Пресс-служба СБУ сообщила, что псевдоэксперт распространял кремлевские нарративы за миллионные "гонорары" из РФ, однако его имя не назвала. Но согласно данным "Главкома", это именно Марунич, который долгое время позиционировал себя специалистом по вопросам энергетики, хотя не работал в этой области. В настоящее время он находится в СИЗО одного из областных центров.

Отмечается, что "эксперт" распространял пропаганду в эфире санкционных телеканалов и через рейтинговые Telegram-каналы. Инструкции мужчина получал от российского куратора из временно оккупированного Крыма, а гонорары – через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

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Среди доказательств незаконной деятельности на территории Украины правоохранители обнаружили у Марунича средства связи, компьютерную технику и флэш-носители с соответствующими данными, а также 3 млн грн, полученные "экспертом" для проведения диверсий.

Также в распоряжение издания попал договор о сотрудничестве Марунича и "Россия сегодня", датированный 1 ноября 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве только за сутки, 21 марта, задержали 149 диверсантов. Кроме того, спасатели ГСЧС обезвредили за день 10 взрывоопасных предметов.