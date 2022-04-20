Россию пообещали наказать: как прошла онлайн-встреча Байдена с другими мировыми лидерами

Президент США Джо Байден провел встречу с мировыми лидерами, в ходе которой осудил военные преступления и жестокость России в Украине. Также страну-агрессора пообещали привлечь к ответственности, в том числе перед Международным уголовным судом.

Лидеры также выразили коллективную приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Байден поговорил с лидерами Великобритании, Франции, Канады, Германии, Италии, Польши, Румынии, Японии, Европейской комиссии, Европейского совета и НАТО о своих коллективных усилиях в ситуации в Украине и основных шагах, которые союзники должны предпринять для эффективной поддержки Украины.

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Мировые лидеры признали, что крайне важно продолжать оказывать финансовую поддержку Украине таким образом, чтобы удовлетворить ее основные потребности и быстро адаптироваться к изменяющейся ситуации в стране, особенно в отношении продовольственной безопасности и гуманитарной помощи.

Также премьер-министр Канады Трюдо подчеркнул силу и единство Североатлантического альянса. Лидеры договорились об общем подходе к поддержке Украины, вступающей в новую фазу войны, и указали, что продолжат тесную координацию.

Напомним, глава правительства Великобритании Борис Джонсон призвал лидеров мировых государств оказать Украине всю необходимую военную помощь, чтобы отразить массированное нападение России. Также коллективный Запад должен усилить санкции против Москвы, чтобы вынудить агрессора прекратить войну в суверенной стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц подготавливает пакет военной помощи для Украины, но предупредил, что вмешательства НАТО в конфликт не будет;

К слову, в Украину уже поступила партия боевых самолетов от союзников, но в Вашингтоне подчеркнули, что США в этом участия не принимали.