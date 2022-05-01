Россия выжигает Северодонецк, плотность обстрелов увеличивается: до 10% жителей до сих пор в городе

Глава Северодонецкой военной госадминистрации Александр Стрюк заявил, что ситуация в городе остается напряженной и сложной. Российские оккупанты обстреливают жилые районы, пытаются их выжечь.

Об этом сообщает телеканал "Эспрессо". Чиновник рассказал, что на данный момент в Северодонецке остается примерно 10% мирных жителей.

"Плотность обстрелов увеличивается. Враг пытается ровнять город по квадратам, пытаются поразить позиции, которых они не понимают, хотя там гражданское население, пытаются просто по квадратам город выжигать. До 10% жителей еще находятся в городе", – подчеркнул Стрюк.

Также он добавил, что коммуникации в городе находятся в критическом состоянии из-за повреждений. "Обстрелы раздаются ночью и рано утром, где-то фрагментарно, но они не прекращаются. Пытаемся коммуникации поддерживать, но после каждого обстрела возникают новые проблемы", – отметил глава ВГА.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные пытаются взять штурмом село Орехово. В городе продолжаются бои между оккупантами и украинскими защитниками. Также враг пытался захватить Золотое-4 – хутор Свободный. Штурмовые группы выходили под прикрытием артиллерии и танков, но ВСУ их отбросили.

Также Гайдай заявлял, что вражеские войска готовят провокации в Луганской области. Диверсанты намерены прорваться в тыл под видом волонтеров.