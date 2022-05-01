Российские диверсанты готовят провокации на Луганщине: будут прорываться в тыл под видом волонтеров, - глава ОВА
Российские оккупационные войска готовят провокации в Луганской области. Диверсанты намерены прорваться в тыл под видом волонтеров.
Для этого они могут использовать угнанный транспорт. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Я думаю, что они где-то поотжимают-похитят у гражданских на оккупированных территориях автомобили, возможно, микроавтобусы с наклейками "Волонтеры" и будут пытаться проехать наши блокпосты, чтобы их расстрелять. Или будут заходить вглубь, там передвигаться и или сливать информацию или вредить тем, что будут убивать наших ребят", - сказал Гайдай.
По его словам, в частности, для таких провокаций рашисты могут использовать автобус с надписью "Школьный", который недавно исчез, когда направлялся в Попасную.
Отметим, российские оккупанты пытаются наступать на Луганщине. При этом они часто прибегают к провокациям, например, выдают свою технику за украинскую. Их цель очевидна – обвинить в своих преступлениях против мирного населения Вооруженные Силы Украины.
Жителей Луганской области упорно призывали эвакуироваться в более безопасные регионы. Глава ОВА Сергей Гайдай попросил людей воспользоваться возможностью, пока она есть, чтобы потом не убегать пешком от войны.
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