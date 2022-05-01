На Луганщине оккупанты сосредоточились на штурме Орехового: идут уличные бои

Российские военные пытаются взять штурмом село Орехово. В городе продолжаются бои между оккупантами и украинскими защитниками.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, враг также пытался захватить Золотое-4 – хутора Свободного. Штурмовые группы выходили под прикрытием артиллерии и танков, но ВСУ их отбросили.

"Предпринимались попытки обстрела с самолетов Катериновки и Нижнего. Кстати, Золотое-3 сейчас разрушено россиянами уже на 70 процентов", – сказано в сообщении.

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Также чиновник рассказал, что за прошедшие сутки украинские военные отбили девять атак оккупантов, уничтожили восемь танков, одну артиллерийскую систему, 24 единицы боевой бронированной техники, одну специальную машину и пять автомобилей. Подразделения ПВО сбили два самолета Су-25 и четыре БЛПА типа "Орлан-10.

Напомнил, ранее Гайдай заявил, что вражеские войска готовят провокации в Луганской области. Диверсанты намерены прорваться в тыл под видом волонтеров.