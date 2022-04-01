Россия выпустила из Крыма три ракеты по населенному пункту в Одесской области: есть пострадавшие

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по населенному пункту под Одессой. С территории временно оккупированного Россией Крыма враг запустил три ракеты из ракетного комплекса "Искандер".

В результате удара пострадали люди. Об этом сообщил глава Одесского областного ВА Максим Марченко.

"Только что противник нанес удар тремя ракетами по населенному пункту в Одесском районе - с ракетного комплекса "Искандер" из Крыма. Есть пострадавшие", - отметил глава военной администрации Одесщины.

На данный момент данных о том, есть ли погибшие и сколько людей получили ранения в результате ракетного удара - нет.

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Глава Одесской ОВА заверил: враг дорого заплатит за страдания украинцев и за каждый упавший на украинскую землю смертоносный снаряд.

"Мы так этого не оставим. Я обещаю, что они пожалеют за каждый пуск ракет и за каждый обстрел нашей земли. Слава Украине!" – пообещал Марченко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 1 апреля российские оккупанты попали ракетой недалеко от центра Харькова.

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