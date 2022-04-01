Российские оккупанты попали ракетой недалеко от центра Харькова, - глава ОВА

Днем в четверг, 31 марта, российские оккупанты нанесли удар крылатой ракетой по Харькову. Снаряд упал на одной из улиц рядом с историческим центром города.

Об этом рассказал глава Харьковской военной областной администрации Олег Синегубова. Городска инфраструктура продолжает обстреливаться захватчиками из артиллерии.

Местные жители вынуждены постоянно находиться в укрытиях и бомбоубежищах. Количество пострадавших выясняют спасательные службы и медики.

Также, по словам военного губернатора, аварийным службам удалось частично восстановить газоснабжение в жилых домах. Накануне российские военные обстреляли газопровод, возбудив пожар и лишив газа большую часть районов областного центра.

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