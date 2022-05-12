Россия вряд ли хочет воевать с НАТО – Пентагон

В Соединенных Штатах Америки не верят, что глава РФ Владимир Путин хочет вступить в военную конфронтацию с Североатлантическим альянсом. Поскольку Кремль три месяца спустя все еще пытается достичь своих целей в войне против Украины.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время слушаний в Конгрессе 11 мая. Его слова цитирует Reuters.

"Когда вы смотрите на расчеты Путина, моя точка зрения – и я уверен, что у каждого здесь своя точка зрения, – но моя состоит в том, что Россия не хочет вступать в конфликт с НАТО", – выразил убеждение глава Пентагона.

За несколько дней до этого он провел телефонный разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, во время которого они в очередной раз обсудили потребности украинской армии.

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В Twitter Остин подчеркнул, что подтвердил стойкую поддержку Вашингтона в передаче Киеву необходимых возможностей для противодействия агрессии РФ.

Украинскому коллеге глава Пентагона рассказал о дальнейшей координации США, союзников и партнеров по совместным усилиям в предоставлении Украине помощи по безопасности. Резников со своей стороны поделился с Остином оценкой ситуации на поле боя украинских Сил обороны против оккупантов, в частности на востоке нашего государства.

Ранее Ллойд Остин, комментируя военную поддержку Киева, подчеркнул: российский диктатор Путин не мог даже представить, что мировое сообщество в кратчайшие сроки так сплотится вокруг Украины для помощи в противодействии агрессору РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобороны США планируют провести новую встречу представителей стран НАТО и союзников Альянса. Она должна состояться в мае, на ней будут обсуждать военную помощь Украине.