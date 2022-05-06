'Россия своих бросает!': Подоляк раскрыл суть службы в армии Путина

Советника главы Офиса президента Михаил Подоляк в очередной раз разоблачил миф о том, что "вторая армия мира своих не бросает". Он также раскрыл суть службы в вооруженных силах рашистов.

Продемонстрировал это Подоляк на примере отца одного из моряков с затонувшего флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва". Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Один из главных российских пропагандистских мифов – "русские своих не бросают". Ещё как бросают! Бросают, забывают, теряют, сжигают, вычеркивают из истории. Вот и отец срочника, служившего на крейсере "Москва", до сих пор не может узнать о судьбе сына", – говорится в сообщении.

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По словам Подоляка, этот военный стал одним из тысяч других брошенных.

"Не воевал, не погибал, просто пропал – разводят руками российские генералы, готовя к отправке в Украину новую партию смертников. Ни почестей, ни славы, ни выплат, ни медалей. Кто погиб, тот проиграл, кто выжил – остался калекой с клеймом позора на всю жизнь. Родина (РФ) бросит всегда", –подчеркнул советник главы ОПУ.

Напомним, в России отцу пропавшего на "Москве" срочника заявили, что крейсер не участвовал в войне против Украины.

Его сын-срочник служил на крейсере, который 13 апреля был подбит украинскими воинами возле острова Змеиный. Гибель Шкребца-младшего, как и вероятную смерть сотен других членов экипажа, в России отрицают. При этом там, вероятно, чтобы не выплачивать родным компенсации, часть экипажа объявили "пропавшими без вести" в море.

По данным российских журналистов, срочники, которых президент РФ Владимир Путин обещал не отправлять на войну в Украину, могли составлять половину экипажа уничтоженного крейсера "Москва".