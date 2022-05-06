Отец пропавшего на 'Москве' срочника обозвал власти РФ подонками и напомнил, что остров Змеиный – это Украина

Отец одного из моряков затонувшего флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва" Дмитрий Шкребец напомнил российским властям, что остров Змеиный - это Украина. Он назвал руководство Российской Федерации "подонками".

Так Шкребец, чей сын пропал, отреагировал на полученную из российской прокуратуры отписку на свое обращение, где ему заявили, что "Москва" якобы не была задействована в войне против Украины и "не входила в украинские территориальные воды". Гневный пост Шкребец, ранее отрицавший существование Украины и радовавшийся убийствам украинцев, написал на своей странице во "Вконтакте".

В ответе, полученном мужчиной в ответ на попытки узнать о судьбе своего сына, моряка-срочника, служившего на "Москве" и "пропавшего без вести" после затопления крейсера, российские прокуроры отметили, что корабль якобы не входил в территориальные воды Украины. При этом две украинские ракеты "Нептун" отправили российский крейсер на морское дно в районе острова Змеиный, неподалеку от одесского побережья.

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Возмущенный Шкребец назвал авторов ответа на свое обращение, а вместе с ними - и власти РФ в целом - "подонками". И заявил, что остров Змеиный - это Украина.

"Продолжаете врать...главное - не останавливайтесь.Тем проще будет вас остановить, нелюди.

Остров "Змеиный" – это не территориальные воды Украины,подонки? Какими мразями нужно быть, чтобы присылать нам такое! В течении двух дней ответы из глав.воен.прокуратуры и теперь вот это... Вам это кто-то подсказал? Или вы сами подмахнули?", - негодует он.

При этом пока Шкребец не задается вопросом, существует ли связь между гибелью его сына, безудержным враньем России на всех уровнях - и оккупацией украинского Крыма в 2014 году, которую этот житель принадлежащего Украине полуострова так горячо поддерживал вместе с государством-оккупантом и его агрессивной политикой по отношению к Украинскому государству.

Напомним, в России отцу пропавшего на "Москве" срочника заявили, что крейсер не участвовал в войне против Украины.

Его сын-срочник служил на крейсере, который 13 апреля был подбит украинскими воинами возле острова Змеиный. Гибель Шкребца-младшего, как и вероятную смерть сотен других членов экипажа, в России отрицают. При этом там, вероятно, чтобы не выплачивать родным компенсации, часть экипажа объявили "пропавшими без вести" в море.

По данным российских журналистов, срочники, которых президент РФ Владимир Путин обещал не отправлять на войну в Украину, могли составлять половину экипажа уничтоженного крейсера "Москва".