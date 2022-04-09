Российские оккупанты потеряли от 15 до 20% боевой мощи с момента полномасштабного вторжения в Украину. Некоторые вражеские подразделения потеряли способность вести наступательные действия.

Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на высокопоставленного представителя министерства обороны США. Он отметил, что некоторые подразделения российской армии, которые недавно отступили из-под Киева, исчерпали свои ресурсы. Поэтому их боевая полезность теперь находится под большим вопросом.

"Мы видели признаки того, что некоторые подразделения буквально уничтожены во всех смыслах", – сказал чиновник из Пентагона.

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По его словам, были также зафиксированы признаки того, что РФ начала проводить мобилизацию некоторых резервистов. Вероятно, агрессор рассчитывает собрать и бросить в Украину еще около 60 000 солдат.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 24 февраля защитники Украины уничтожили уже около 19 000 российских оккупантов. Также уничтожено 700 танков врага, 150 самолетов, 135 вертолетов, 7 кораблей и катеров, а также тысячи единиц другой техники.

Накануне спикер диктатора РФ признал значительные потери российской армии на войне против Украины. Его заявление разозлило россиян, поэтому вскоре ему пришлось оправдываться за эти слова.