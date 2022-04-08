Песков попытался оправдаться перед россиянами за слова о "значительных потерях" РФ в войне против Украины

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков попытался оправдаться за свои слова о "значительных потерях" России в войне против Украины. По его словам, в разговоре с британским журналистом он опирался на данные Министерства обороны РФ.

Об этом сообщает издание "РИА Новости". Примечательно, что в последний раз российское оборонное ведомство озвучивало потери армии еще в конце мартам – 1351 погибший, 3,8 тысяч раненых.

"Конечно, на эту цифру и опиралось. Мы с вами располагаем только теми цифрами, которые публикует Министерство обороны. Это же значительная цифра", – сказал Песков.

Согласно данным украинских властей, за время полномасштабной войны Россия потеряла около 19 тысяч своих военных. Однако эта цифра может быть значительно выше, так как из-за интенсивности боевых действий в отдельных регионах страны подсчет усложняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины уничтожили 150 самолетов российских оккупантов. Этот результат достигнут за 43 дня полномасштабной войны.