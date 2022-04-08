Россия потеряла в войне против Украины 19 тыс. человек: уничтожены 700 танков и 1891 ББМ
Идут 44 сутки войны, которую ведет Россия против народа Украины. В настоящее время противник ежедневно теряет ресурсы, необходимые для ведения боевых действий. Вооруженные силы активно уничтожают технику и личный состав армии противника.
По данным Генерального штаба ВСУ, к утру 8 апреля общие потери РФ
личного состава – около 19 000 человек;
танков – 700;
боевых бронированных машин – 1891;
артиллерийских систем – 333;
РСЗО – 108;
средства ПВО – 55;
самолетов – 150;
вертолетов – 135;
автомобильной техники – 1361;
корабли/катера – 7;
цистерн из ГСМ – 76;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 112;
специальная техника – 25;
пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные по поводу убытков России уточняются и дополняются. Из-за интенсивности боевых действий в отдельных регионах Украины подсчет усложняется.
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