Россия потеряла в войне против Украины 19 тыс. человек: уничтожены 700 танков и 1891 ББМ

Идут 44 сутки войны, которую ведет Россия против народа Украины. В настоящее время противник ежедневно теряет ресурсы, необходимые для ведения боевых действий. Вооруженные силы активно уничтожают технику и личный состав армии противника.

По данным Генерального штаба ВСУ, к утру 8 апреля общие потери РФ

личного состава – около 19 000 человек;

танков – 700;

боевых бронированных машин – 1891;

артиллерийских систем – 333;

РСЗО – 108;

средства ПВО – 55;

самолетов – 150;

вертолетов – 135;

автомобильной техники – 1361;

корабли/катера – 7;

цистерн из ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112;

специальная техника – 25;

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

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Данные по поводу убытков России уточняются и дополняются. Из-за интенсивности боевых действий в отдельных регионах Украины подсчет усложняется.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Арестович объяснил, почему резко увеличилось количество сбитых российских беспилотников.