Россия продолжает переброску техники на восток Украины: разведка Британии назвала главную цель Кремля

Россия перебрасывает технику из Беларуси на восток Украины, в частности, на Харьковщину и Луганщину. "Сужение" заявленных Кремлем целей до попыток захватить восточные регионы Украины не означает отказа от намерений заставить Украину отказаться от евроатлантического курса.

Также РФ продолжает готовиться к наступлению на Донбассе. Об этом сообщает британская разведка.

По данным Минобороны Британии, Россия продолжает переброску боевой и вспомогательной техники из Беларуси в восточные регионы Украины. В частности, технику стягивают под Харьков и Северодонецк.

Продолжается также подготовка к наступлению на востоке Украины. Сейчас российские оккупанты там продолжают наносить артиллерийские удары по позициям защитников Украины.

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Также британские разведчики утверждают, что смена оперативных задач России не означают отказа от конечной цели развязанной в Украине войны.

"Хотя оперативный фокус России сместился на восток Украины, конечная цель России остается прежней. Она стремится заставить Украину отказаться от своей евроатлантической ориентации и утвердить собственное региональное господство с помощью значительного количества российских войск и техники", - гласит сообщение Минобороны Британии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России выдвинули два требования Украине и заявили, что Зеленский "должен" их выполнить. В Кремле снова вытащили на белый свет старые маразматичные ультиматумы.