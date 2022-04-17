В России выдвинули два требования Украине и заявили, что Зеленский 'должен' их выполнить

В России выдвинули два требования к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Среди них - отказ Украины от Крыма и курса на вступление в НАТО и "отведение войск" от ОРДЛО.

Эти требования, которые Зеленский "должен выполнить немедленно", озвучил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Об этом сообщают пропагандисты кремлевского "Риа Новости".

По мнению Володина, Зеленский немедленно обязан выполнить ультиматумы Кремля, если он "думает о гражданах Украины". По мнению будущего фигуранта международного трибунала, жителям Украины очень мешает украинский Крым и Донбасс, а также возможность получить защиту от России, вступив в НАТО и усилив свою собственную армию.

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"Первое. Отвести войска с территории "Донецкой и Луганской народных республик". Второе. Фиксировать на договорной основе обязательства по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, а также по денацификации и демилитаризации страны", - бредит Володин.

Он также убежден, что Зеленский "хочет выиграть время", когда говорит, что Украина до сих пор не отказалась от попыток прекратить войну путем переговоров - это время, говорит Володин, используется, чтобы получить "военную помощь от НАТО".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк напомнил Кремлю, что РФ может получить НАТО в получасе езды от Петербурга. Главным предлогом для вторжения России в Украину Путин называл стремление не допустить вступления Украины в НАТО, а прямым следствием агрессии стало желание вступить в Альянс со стороны Швеции и Финляндии.