Оккупанты начали вторую фазу наступления на Донбасс, – Данилов

Российские оккупанты утром 18 апреля начали вторую фазу наступления. Они пошли в атаку на востоке Украины.

Жителям Донецкой и Луганской областей власти рекомендуют немедленно эвакуироваться. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Наши войска держатся. Только в двух местах оккупантам удалось прорваться – это Кременная и еще один небольшой город. Продолжаются бои. Мы не сдаем свои территории", — сообщил он.

Данилов призвал жителей Луганской и Донецкой областей эвакуироваться, ведь совсем скоро Донбасс будет охвачен огнем. Тут начнется главная битва этой войны.

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"У кого есть возможность, на тех территориях, где сейчас происходят бои - призываю выехать с этих территорий. Это надо обязательно сделать. Слезы на глазах от того мальчика, который из Харькова уехал от войны и, к сожалению, потерял пальчик на Львовщине. Должны понимать, что и война продолжается по всей территории Украины, это очень опасно", - сказал секретарь Совбеза в эфире общенационального телемарафона.

По словам местных властей Луганской области, в регионе нет ни одного безопасного места.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты взяли под контроль Кременную в Луганской области, сейчас эвакуация из города невозможна. Тех мирных жителей, пытавшихся уехать из захваченного города, рашисты расстреляли.

Также сообщалось, что советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что войска РФ начали наступление в Запорожье. В настоящее время путинские войска двигаются в направлении Гуляйполя.