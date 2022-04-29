Российские оккупанты не успевают выполнять планы по захвату Луганской и Донецкой областях. Вражеские войска продвигаются слишком медленно и неравномерно.

Об этом заявил высокопоставленный представитель министерства обороны США, передает ВВС. По его словам, российская армия опасается опережать свои линии снабжения.

"Мы считаем, что, по сути, они продолжают создавать условия для устойчивого, более масштабного и продолжительного наступления", – сказал чиновник. Он считает, что оккупанты "минимум на несколько дней отстают от того, чего хотели достичь".

Представитель Пентагона подтвердил, что сейчас на востоке и юге Украины РФ разместила 92 батальонно-тактические группы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия с начала широкомасштабного вторжения 24 февраля в войне против Украины потеряла 23 тысячи солдат и офицеров. За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще около 200 оккупантов.