В Украине уже 92 БТГ оккупантов, часть войск из Мариуполя перебросили в направлении Запорожья – CNN

Россия в течение последней недели перебросила в Украину еще 7 батальонно-тактических групп. Теперь их общее количество возросло до 92 БТГ.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Министерства обороны США. По его словам, на Донбассе оккупанты продвигаются "медленно и неравномерно", потому что имеют проблемы с логистикой и получают мощный отпор от ВСУ.

По словам чиновника Пентагона, вражеская армия медленно продвигается в районе города Изюма на Харьковщине, а вот из Мариуполя часть оккупантов перебросили на запорожское направление.

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С 24 февраля РФ выпустила по населенным пунктам Украины уже более 1900 ракет, добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 24 февраля было ликвидировано уже почти 23 000 российских оккупантов. При этом около 400 врагов уничтожили за минувшие сутки, 27 апреля. Количество разбитых танков приближается к одной тысячи, самолетов – почти 190, вертолетов – более 150.