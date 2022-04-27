Российские войска наращивают темпы наступления, количество авианалетов выросло в разы, – Минобороны

Российские оккупационные войска наращивают темпы проведения наступательной операции. Вражеская авиация выполнила 138 самолетных вылетов, из них 38 – для поражения объектов в Харьковской и Донецкой областях.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник. Он также обратил внимание, что сохраняется угроза продолжения ракетно-авиационных ударов по объектам Украины с территории Беларуси (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Враг наращивает темпы проведения наступательной операции. Практически на всех направлениях агрессор оказывает интенсивное огневое воздействие. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях, где оккупант готовит дополнительные подразделения для участия в боевых действиях. Не прекращаются ракетные и авиационные удары по военным на всей територии Украины", – сказал Мотузяник.

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По его словам, с целью усиления административного полицейского режима в пограничную зону в Беларуси и Брянскую область России дополнительно введены подразделения из состава Росгвардии.

"Продолжается усиление охраны границы специальными техническими средствами наблюдения и совершенствуется инженерное оборудование позиций в районах пунктов пропуска. В дальнейшем не исключается проведение демонстрационных действий вдоль государственной границы с Украиной, чтобы сковать наши войска", – рассказал Мотузяник.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 26 апреля, на востоке Украины наши Вооруженные силы успешно отразили пять атак российских оккупантов. Во время боев захватчики понесли значительные потери.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина пойдет в контрнаступление, как только получит тяжелое вооружение от западных партнеров.