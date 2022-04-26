Украинские воины отразили пять атак врага на востоке: уничтожены около 100 оккупантов

Во вторник, 26 апреля, на востоке Украины наши Вооруженные силы успешно отразили пять атак российских оккупантов. Во время боев захватчики понесли значительные потери.

Так, за сутки украинские защитники ликвидировали около 100 военных вражеской армии. Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook.

Кроме того, наши артиллерийские подразделения нанесли удар по скоплению автомобильной техники противника.

Всего за день были уничтожены 6 танков оккупантов, четыре БМП, один БТР, один бронетранспортер МТ-ЛБ и одна самоходная артиллерийская установка (САУ).

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Кроме того, наши военные превратили в металлолом три миномета, одну зенитную установку и 13 единиц автомобильной техники захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты и дальше концентрируют усилия на попытках окружить Вооруженные силы Украины на Донбассе. Враг пытается захватить Рубежное, Попасную и Марьинку и сломить сопротивление защитников Мариуполя.