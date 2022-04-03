Российские ВМС блокируют украинское побережье в Черном и Азовском морях – разведка Британии

Военно-морские силы России в последнее время стали все больше блокировать украинское побережье из Черного и Азовского морей. В то же время наши Силы обороны продолжают создавать вызов воздушным и ракетным операциям оккупантов.

Об этом говорится в сводке разведки Британии по военной ситуации в Украине состоянием на 3 апреля. Ее опубликовали в Twitter британского Минобороны.

Специалисты отмечают, что в течение последней недели наблюдали концентрацию российской воздушной активности на юго-востоке Украины. Предполагается, что ВС РФ сосредоточили свои военные действия именно в этом районе.

Но несмотря на попытки врага снизить способность украинской противовоздушной обороны, ВСУ продолжают создавать значительный вызов воздушным и ракетным операциям российских оккупантов.

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Так, самолеты противника остаются уязвимыми к украинским системам ПВО малой и средней дальности.

"Неспособность России найти и уничтожить их серьезно помешала усилиям получить широкий контроль над воздухом. Это оказало значительное влияние на способность россиян поддерживать продвижение своих сухопутных войск на ряде фронтов", – отмечают британские разведчики.

Напомним, что Британия планирует поставить Украине противокорабельные ракеты для отражения российских атак с моря. Премьер-министр страны Борис Джонсон считает, что такое вооружение поможет украинским Силам обороны сорвать планы главы страны-агрессора Владимира Путина по поводу южных территорий нашего государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба ВСУ, командиры путинской армии отказываются от участия в войне против Украины. В то же время в РФ воевать агитируют гражданское население.

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